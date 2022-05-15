العالم اليوم - مصر.. مقتل 4 "تكفيريين" خلال ملاحقات للإرهابيين في سيناء

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 مايو 2022 03:21 مساءً - قال المتحدث العسكري المصري، يوم الأحد، إن 4 تكفيرين قتلوا فى مداهمات قامت بها القوات المسلحة لبؤر الإرهاب فى سيناء، مؤكدا أن الغاية من هذه التحركات هي تحقيق الأمن والاستقرار لشعب مصر.

وأكد المصدر، محاصرة وتدمير عدد من البؤر التى تتخذها العناصر الإرهابية مركزا لتنفيذ عملياتها الإرهابيةK وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية، في إطار الجهود المكثفة للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء.

وتمكنت القوات الجوية فى تدمير 3 عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية فى مهاجمة القوات المصرية، وضبط قطعتي "أربي جى" و3 رشاشات متعددة ومسدس و60 طلقة.

وذكر المتحدث العسكري المصري، أنه "تم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين الأربعة من أجل تسليمها لذويهم حال التعرف عليهم".

وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية في المنطقة، عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من الخزن.

وشملت المحجوزات عبوات ناسفة معدة للتفجير وحزاما ناسفا وعددا من الأجولة تحتوي على مادة "TNT" شديدة الانفجار، ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، و21 هاتفا محمولا و3 حواسيب محمولة "لاب توب" ولوح "تابلت".