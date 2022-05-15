بأسط الطرق حضري بسكوت الخلاط الاقتصادي بقوام هش ومقرمش جداً

بسكوت الخلاط الاقتصادي ، هو نوع من المخبوزات الهشة جداً التي تمتاز بقوام مقرمش جداً وهش من الداخل، يتم تحضيره من خلال مكونات سهلة وبسيطة وبدون استخدام ماكينة أو استخدام الزبدة حيث يشتهر تقديم البسكوت باستخدام الزبدة، وأيضاً يمكن تحضيره بطرق عديدة ومتنوعة، وتوجد أنواع مختلفة ومتنوعة من أنواع البسكوت فهو من المخبوزات التي يعشقها الكبار والصغار ويعتبر من ألذ المخبوزات التي يمكننا تقديمها بجانب الشاي أو الحليب في وجبة الإفطار فهو شهي ولذيذ جداً، ومن أشهر أنواعه بسكوت البرتقال والبسكوت الفاخر وبسكوت اليانسون وبسكوت القرفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل بسكوت الخلاط الاقتصادي بالمنزل.

مكونات عمل بسكوت الخلاط الاقتصادي

يتم تحضير البسكوت من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السمنة.

2 بيضة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من عصير البرتقال المركز.

4 أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة ممسوحة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكوت الخلاط الاقتصادي بقوام هش ومقرمش باتباع الخطوات الآتية:ـ

في الخلاط الكهربائي نقوم بإضافة كوب من السكر، ثم نضيف نصف كوب من السمنة ونصف كوب من الزيت. ثم نخفق المكونات على سرعة عالية لمدة لا تقل عن 5 دقائق. نقوم بإضافة البيض تدريجياً واحدة تلو الأخرى مع مراعاة الخفق بعد كل إضافة لمدة لا تقل عن 3 دقائق، حتي يختفي البيض تماماً ثم نضيف الفانيليا. نضيف عصير البرتقال ونستمر في الخفق مرة أخرى حتي يصبح الخليط هش وثقيل القوام. نسكب الخليط في وعاء كبير ثم نضيف إليه الدقيق تدريجياً، ونجمع المكونات باليد حتي تتكون لدينا عجينة لينة وناعمة. نترك العجينة داخل الثلاجة لمدة ربع ساعة مع مراعاة تغطيتها.

طريقة التشكيل