نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع دعم مصر 2022 لتسجيل رقم الهاتف وتحديث بطاقة التموين عبر tamwin.com.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الالاف من المواطنين في كافة المحافظات المصرية عن رابط موقع دعم مصر 2022، وخطوات تحديث البيانات وكيفية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، وذلك منذ أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية تحديث البيانات على البطاقات التموينيّة، وإليكم التفاصيل في التقريرالتالي.

رابط موقع دعم مصر 2022

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن رابط موقع دعم مصر 2022 الذي فعلته وزارة التموين مؤخراً من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين وتسجيل رقم الموبايل، حيث أوضح مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المواطنين الذين وصلت إليهم رسالة عبر بون صرف الخبر من الضروري القيام بتحديث بطاقة التموين وإضافة رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة، حيث يصل عدد المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات وزارة التموين حوالي 10 ملايين مواطن، مطالبون جميعهم بضرورة تسجيل رقم الهاتف قبل 25 مايو الجاري وإلا سيتم توقف البطاقة.

رابط موقع دعم مصر 2022 لتسجيل رقم الهاتف

شددت وزارة التموين على ضرورة تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 اذلك حرصت على تفعيل رابط موقع دعم مصر 2022، للتسهيل على المواطنين، ويمكنكم تحديث البيانات من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب أولا تسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر الرسمي التابع لوزارة التموين .

. ومن ثم يتم النقر على أيقونة “خدمات التموين المتاحة”.

بعد ذلك يجب على المستخدم تسجيل رقم الهاتف المحمول.

ويختار إعادة إرسال كلمة مرور الهاتف المحمول.

ثم يدخل رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

بعد ذلك يتم إدراج رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم.

ثم الضغط على أيقونة إرسال كلمة المرور.

أما عن الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات في بطاقة التموين فهي كالتالي: أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن لجميع المواطنين الذين تلقوا رسالة نصية بتحديث البطاقة التموينية أن يتوجهوا إلى أقرب مكتب تموين تابع لهم، والقيام بإعادة تسجيل البيانات وتحديث الاستمارة الخاصة بكل فرد، كما طالبت الوزارة بضرورة إحضار ما يفيد مفردات مرتب صاحبالبطاقة معتمدة إذا كان صاحب البطاقة موظفًا في أحد الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احضار صورة بطاقة الرقم القومي السارية.