نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1444 الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في نظام نور الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال العام الدراسي الجديد 1444ه‍، والذي تم الإعلان موخرا عن موعد تسجيل الطالب المستجد للصف الأول الابتدائي في 7 / 10 / 1443، وأما عن موعد تسجيل السعوديين في مدارس تحفيظ القران المقرر له يوم 16/ 9 / 1443، وبالنسبة لتسجيل الطلاب والطالبات السعوديين في المدارس الأجنبية فمن المقرر له يوم 16 / 9 / 1443، لذا يمكن لأولياء الأمور التسجيل لأبنائهم من خلال نظام نور التعليمي بعدة خطوات بسيطة نوضحها لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

نظام نور تسجيل المستجدين 1444

نوضح لكم كيفية تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي كذلك رياض الأطفال عبر رابط موقع نظام نور التعليمي والذي يقدم العديد من الخدمات وليس فقط إظهار نتائج المراحل التعليمية المختلفة والتسجيل فقط، بل يعد نظام نور حلقة الوصل بين الطلاب وأولياء الأمور في حل جميع المشاكل التي تواجه أبنائنا الطلاب والطالبات من خلال تجاوب المعلمين والمعلمات والمديرين في الرد على كل الأسئلة والاستفسارات الشائعة، وذلك طبقاً لرؤية المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة التعليم 2030.

طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1444 الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

أولا القيام بالدخول على رابط نظام نور التعليمي.

التعليمي. إدخال رقم حساب ولي أمر الطالب الذي حصل عليه أثناء التسجيل.

تسجيل رقم السجل المدني لوالد الطالب أو الطالبة.

الضغط على كلمة تسجيل.

القيام بإدخال اسم الطالب أو الطالبة والسن وتاريخ الميلاد.

ثم القيام باختيار اسم الجهة المراد التسجيل لها الطالب سواء كانت مدرسة تحفيظ القران أو روضة الأطفال أو مدرسة.

ثم في النهاية القيام بالضغط على موافقة ولي أمر الطالب.

تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444

نوهت وزارة التعليم السعودي علي ضرورة تأكيد بيانات التسجيل للطلاب والطالبات الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، فيما أعلنت وزارة التعليم عدم الحاجة إلي استمارة الكشف الطبي في هذه الأيام نتيجة انتشار فيروس كورونا، وخوفا علي الطلاب والطالبات من انتقال العدوي فيما شددت علي آلية التقديم والتي تتم من خلال الموقع الإلكتروني لنظام نور التعليمي عن طريق خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، فيما جاءت مواعيد التسجيل في نظام نور للصف الاول الابتدائي من يوم السادس عشر من شهر 9 لعام 1443، واليكم جدول موضح به جميع المواعيد الجديدة الخاصة بتسجيل الطلاب والطالبات لمرحلة الروضة وأولي ابتدائي.

معايير القبول والتسجيل في نظام نور

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن معاير القبول والتسجيل في الصف الأول الابتدائي وضمت تلك المعايير توافر شهادة صادرة من رياض الأطفال موضحا بها كل التفاصيل عن الفترة التي قضاها في الروضة، حيث يشترط أن يكون قد مضى على الطفل عامين في روضة الأطفال، كما أكدت الوزارة أن في يجب أن تكون روضة الأطفال تابعة للجهات الحكومية والأهلية، وفى حالة كانت الروضة التي ألتحق بها الطفل أجنبية، يجب أن تتوافر الضوابط والمعايير التي حددتها الوزارة.

رابط نظام نور 1444

أعلنت وزارة التعليم عن الرابط الإلكتروني للتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي الذي يبحث عنه الكثير من أولياء الأمور في هذه الأيام قبل بدء التسجيل المقرر لها يوم 16/ 9 / 1443 ، لذا نوضح لكم رابط التسجيل من خلال الضغط على الرابط التالي noor.moer.gov.sa التعليمي.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح موعد وطريقة تسجيل الطلاب المستجدين للعام الجديد في نظام نور 1444 الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.