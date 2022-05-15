بينهم جنود وأطفال.. مقتل 6 فى هجوم انتحارى شمال باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، مقتل 6 أشخاص على الأقل، جراء هجوم انتحارى فى المنطقة القبلية شمال غربى باكستان، حيث تزايدت الهجمات التى يشنها مسلحون ضد قوات الأمن.





ووفقًا لتقارير محلية، قالت العلاقات العامة المشتركة بين الخدمات فى باكستان، الجناح الإعلامى للجيش، فى بيان، إن "ثلاثة جنود وثلاثة أطفال قتلوا فى هجوم انتحارى"، موضحة أن انتحاريًا فجر نفسه بالقرب من مركبة عسكرية بينما كان الجنود يقومون بدورية فى المنطقة فى وقت متأخر، أمس السبت. ووقع الهجوم فى منطقة وزيرستان الشمالية بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وهى منطقة كانت ذات يوم معقلاً للقاعدة وطالبان. ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. فيما تشير أصابع الاتهام إلى حركة طالبان الباكستانية التى كثفت عمليات العنف خلال الشهور الماضية.

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