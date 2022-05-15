العالم اليوم - أرباح "أرامكو" السعودية تقفز 82 في المائة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 مايو 2022 02:15 مساءً - أعلنت شركة "أرامكو" السعودية النفطية العملاقة، يوم الأحد، تحقيقها زيادة بنسبة 82 % في أرباحها السنوية، مقارنة بالفترة بذات الفترة العام الماضي.

وقالت أرامكو في بيان، إنها حققت "صافي دخل ربع سنوي بزيادة بنسبة 82 بالمائة، من 81.4 مليار ريال (21.7 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2021 إلى 148.0 مليار ريال (39.5 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي".

وأشار "عملاق" النفط إلى أن "الارتفاع جاء مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، وتحسّن هوامش أرباح أعمال التكرير والمعالجة والتسويق".

وفي مارس ، أعلنت أرامكو أنها سجلت زيادة في صافي أرباحها السنوية في 2021 بنسبة 124 بالمئة مقارنة بالعام 2020 حين ضربت جائحة كورونا اقتصادات العام.

أعلنت الشركة عن توزیع أرباح نقدیة للمساھمین بقیمة 70.33 ملیار ﷼ سعودي عن الربع الأول من 2022. كما أقرت توزيع سهم واحد منحة لكل عشرة أسهم.

ونقلت رويترز عن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو "أحرزت الشركة تقدما خلال الربع الأول في استراتيجية التوسع بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق بتعزيز أعمالها واستثماراتها الدولية في كل من آسيا وأوروبا وهي مستمرة في تطوير فرص تسهم في تحقيق أهدافها على صعيد النمو".