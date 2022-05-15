نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدعم النقدي الموحد 2022 takaful.naf.gov.jo رابط تسجيل الدعم التكميلي صندوق المعونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الدعم النقدي الموحد 2022 أصبح من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان مدير عام صندوق المعونة الوطنية برق الضمور عن إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج، وسوف يتم استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الدعم، ممن تتوافر فيهم شروط استحقاق الدعم التكميلي 2022 بدايةً من اليوم الأحد 15\05\2022، وسوف يستمر التسجيل حتى نهاية العام الحالي، لذلك يجب على من تتوافر فيه شروط استحقاق الدعم التكميلي 3 سرعة التسجيل قبل انقضاء المدة المحددة.

صرح برق الضمور مدير عام صندوق المعونة الوطنية عن فتح باب التسجيل اليوم الأحد وحتى نهاية العام للمستوفين للشروط، ويتم ذلك عن طريق رابط تسجيل الدعم التكميلي takaful.naf.gov.jo، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط التسجيل، وكذلك طريقة التسجيل والاستعلام عن الدعم النقدي الموحد تكافل 3، وفقاً لنتائج اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد.

رابط الدعم النقدي الموحد 2022

ازداد البحث بصورة كبيرة من الراغبين في التسجيل في الدعم التكميلي الموحد عن طريقة التسجيل. وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال رابط التسجيل والطريقة بالتفصيل من خلال السطور القادمة.

في البداية يجب الدخول على رابط تسجيل الدعم النقدي الموحد 2022 takaful.naf.gov.jo. اختيار أيقونة “الدعم النقدي الموحد”. في حال التسجيل لأول مرة يتم إدخال الرقم الوطني لطلب الدعم بالإضافة إلى رقم الهوية الشخصية ورقم الهاتف المعتمد للأسرة والنقر على تسجيل مثل ما هو موضح في الصورة أدناه.

4. أما في حال كان للشخص حساب بالفعل على رابط صندوق المعونة الوطنية ففي هذه الحالة يتم إدخال الرقم الوطني وكلمة المرور والنقر على دخول.

استحقاق الدعم التكميلي 2022

يقوم صندوق المعونة الوطنية بدراسة كافة الطلبات الجديدة. وسوف يتم القبول أو الرفض وفق اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد. وهو نظام يعتمد أكثر من 57 معيار ومؤشر يتم من خلاله اختيار المستحقين للدعم. ومن أهم شروط الاستحقاق هو مستوى معيشة الأسر المتقدمة حيت يستهدف البرنامج الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل. وكذلك العاملين الذين يقل دخلهم عن معدل الأجور والرواتب في الأردن، ومن لديهم مستوى عالي من العجز المالي.

رابط تسجيل الدعم النقدي الموحد 2022 صندوق المعونة الوطنية

يتم التسجيل للاستفادة من الدعم النقدي الموحد إلكترونياً عبر رابط الدعم النقدي تكافل. وقد فتح صندوق المعونة الوطنية باب التسجيل من جديد لذلك يجب على المستحقين سرعة التسجيل في الموعد المحدد. مع ضرورة إدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح حتى يتم قبول الطلب.