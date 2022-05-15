نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات البطاقة التموين 2022 | لينك موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات البطاقة التموين 2022، واحد من اكثر العناوين الحيوية التي تشغل بال المواطنين المصريين المستفدين من دعم السلع التموينية ورغيف الخبز طوال الفترات القليلة الماضية وخاصة بعد ان، ظهرت بعض الشائعات التي تؤكد ضرورة تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر، بالفعل انجرف عدد كبيرة جدًا من المواطنين وراء هذه الشائعه وبدوا في تحديث بياناتهم عبر موقع دعم مصر الأمر الذي تسبب في وقف بطاقتهم التموينية من المرور في ماكينة صرف الخبز والسلع التموينية، لأن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت في وقت سابقًا أن الدخول على موقع دعم مصر يكون لأسباب معنية نسردها على حضراتكم فيما يلي، كما تتحدث سويًا عن طريقة تحديث بيانات البطاقة التموين 2022 بشكل صحيح.

تحديث بيانات البطاقة التموين 2022

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإصدار بيان رسمي تحدث فيه جميع مستفيدي الدعم من ضرورة تحديث بيانات البطاقة التموينية 2022 لتجنب وفقها بعدما قامت الوزارة بحذف عدد كبير جدًا من عدم المستحقين، ومن هنا انتشرت الشائعات حول تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر وهذا الأمر خطأ تماما، بالدخول على موقع دعم مصر يكون في حالة فقدان البطاقة، أو إصدار بطاقة تموينية جديدة، أو الرغبة في الحصول على الرقم السري الخاص بالبطاقة، اما عن تحديث بيانات البطاقة التموين 2022 فتنفذ هذه الخطوة من خلال رقم الهاتف المسجل به البطاقة ولا يوجد أي طرق أخرى وتتم عملية التحديث من خلال الآتي:

يوجد كود خاص أسفل بون صرف الخبر.

قم بكتابة هذا الكود بصورة صحيحة كما هو دون زيادة أو نقصان والتوجه به إلى مكتب التموين الأقرب إليك.

قم بإعطاء رقم بون صرف العيش ورقم الهاتف المسجل به البطاقة وأطلب من تحديث بيانات بطاقة التموين.

الاستعلام عن تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

ما هو الوقت التي لا يستدعي فيه تحديث البطاقة التموينية، قامت الجهات المعنية بتحديث البطاقة التموينية بطرح طريقة تمكن المواطنين من معرفة مدى حاجتهم لتحديث بياناتهم وذلك من خلال:

قم بإرسال رسالة نصية تحميل رقم (1) على الرقم الخدمة (9136).

على الفور يتم إرسال رسالة تحمل الرقم السري للبطاقة الخاصة بك وهنا تصبح في بعد عن دائرة تحديث بيانات البطاقة التموينية 2022.

وحتى لا يحدث تكدس المواطنين على مكاتب التموين لتحديث بيانات البطاقة التموين 2022 من خلال بون صرف الخبر، قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، بإصدار بيان رسمي يؤكد فين مدة فترة التجديد حتى نهاية شهر يوليو 2022.