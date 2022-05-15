نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 اعدادي.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022.. موعد اعلان نتيجة “الشهادة الاعدادية” للفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهر مايو هو الشهر المقرر أن تبدأ فيه امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي في مصر حيث بدأت بالفعل يوم أمس السبت والموافق لتاريخ الرابع عشر من شهر مايو الجاري لعام 2022 امتحانات عدد كبير من المحافظات ومن المقرر أن بدأ المحافظات تباعاً في عقد الامتحانات في جميع المدارس.

امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظات مصر لعام 2022 -2023

أصدرت المحافظات المختلفة الجدول الرسمي لخطة امتحانات الترم الثاني للشهادة الاعدادية لعام 2022 حيث تختلف هذه الجداول من محافظة للاخرى من حيث ترتيب مواد الامتحان ضمن الجدول وكذلك من حيث موعد بدء الامتحانات وموعد الانتهاء، كما تختلف جداول الامتحانات من المدارس العامة واللغات وكذلك المعاهد الازهرية.

ومن المعروف أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي قد بدأت يوم أمس السبت الموافق 14 مايو في محافظة الجيزة وأسوان والاقصر والفيوم وقنا والدقهلية والبحر الأحمر وسوهاج ودمياط وذلك لكل من العام واللغات ومن المقر ان تنتهي في يوم 19 مايو، بينما سوف تبدأ في المعاهد الأزهرية في تاريخ الخامس والعشرون من هذا الشهر وتنتهي في الأول من شهر يونيو القادم، بينما من المقرر أن تبدأ في محافظة القاهرة والاسكندرية ومحافظة الإسماعيلية والمنوفية في يوم 21 من مايو الجاري وتنتهي في السادس والعشرين من نفس الشهر.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

لم يتم حتى الان تحديد الموعد الرسمي لظهور نتائج الصف الثالث الاعدادي ورفع نتائج الشهادة الاعدادية، ولكن وفقا للمعتاد من وزارة التربية والتعليم في السنين الماضية فان إعلان النتائج يكون في الغالب بعد مرور اسبوعين من انتهاء الامتحانات وهي الفترة التقريبية الكافية لتصحيح كافة اوراق الامتحانات لكافة المواد الدراسية ورفع الدرجات ورصدها والتدقيق عليها.

وتختلف كل محافظة عن الاخرى في سرعة انهاء عمليات الرصد والتصحيح وسرعة اعلان النتائج فلا يتم اعلان النتائج في كل المحافظات في موعد موحد، ولكن من المتوقع بالطبع أن يتم الاعلان اولا في المحافظات التي بدأت الامتحانات في موعد ابكر من غيرها وهي غالبية المحافظات حيث بدأت بالفعل أغلب المحافظات في اداء الامتحانات من يوم أمس.