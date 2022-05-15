نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالاسم 2022 شهر مايو من خلال شركة WE المصرية للاتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجدنا أن البحث عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالاسم يتصدر محركات البحث منذ أمس حتى الوقت الحالي، فجميع مستخدمي التليفونات الأرضية يرغبن في معرفة إجمالي قيمة المكالمات التي أجروا طول الشهر حتي يتمكنوا من سدددها قبل قيام الشركة بتحويل الخط إلى خط أستقبال فقط لأي مكان إجراء أي مكالمات من خلال، ولهذا نتحدث مع حضراتكم في مقالنا اليوم عن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالاسم.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى

اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر مايو لعام 2022، هو اليوم الاحد لتحصيل شركة المصرية للاتصالات فواتير المستهلكين، مع السماح بتمديد فترة الدفع حتى 14 من شهر يونيو، ولكن في هذه الحالة تكون التليفونات الأرضية نظام الاستقبال فقط، أما في حال تأخر المواطنين من تسديد الفواتير بعد فترة السداد فهنا تقوم شركة WE بفضل الحرارة عن الخط الأراضي مع فرض غرامات على العملاء، ولهذا دائما ما يبحث المواطنين دائما عن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالاسم قبل نزول موعد التحصيل حتى يكون في غنى تام عن فصل الحرارة عن الرقم الأراضي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالاسم

قامت شركة المصرية للاتصالات بطرح العديد من الطرق الالكترونية التي تمكن مستفيدي خدمات الشركة من الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالاسم، او من خلال رقم الهاتف، ويمكن أيضًا أن يتم الاستعلام من خلال التواصل مع خدمة العملاء الممثلين عن الشركة، نوضح لكم خطوات الاستعلام بالتفاصيل:

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالاسم

قم بالدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات على الانترنت.

قم بإنشاء حساب خاص بك على الموقع وذلك من خلال النقر على الأيقونه الخاص ب “my way”.

سجل البريد الإلكتروني الخاص بك ومن ثم كلمة السر.

انقر على إنشاء ، انتظر قليلا حتى تظهر الصفحة الرسمية للشركة.

اختر حسابك ومن ثم إدارة الخطوط الأرضية.

عليك في هذه الخطوة إدخال الاسم المسجل بيه الرقم الأراضي كاملا.

في الختام اضغط على اظهار الفواتير على الفور تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق بالفواتير الشهرية.

يمكنك أيضًا الدفع الإلكتروني من خلال تحديد الطريقة المناسبة لك.

الاستعلام عن الفواتير من خلال خدمة العملاء

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال الاتصال على خدمة عملاء شركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرقم (19777).