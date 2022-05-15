جدة - نرمين السيد - أدلى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، نجيب ميقاتى، بصوته فى الانتخابات النيابية التى تجريها بلاده، اليوم الأحد، فى ثانوية حسن الحجة "الملعب" بمحافظة طرابلس، ترافقه عقيلته مى، ونجله مالك.





وحسبما نقلت الوكالة الرسمية اللبنانية، قال ميقاتى عقب الادلاء بصوته: "إن الدولة بكل أجهزتها مستنفرة لانجاز هذا الاستحقاق الديمقراطى، وباذن الله تسير الأمور على ما يرام". واعتبر رئيس الوزراء اللبنانى: "أن نسبة الاقتراع الصباحية جيدة"، مؤكدًا "أهمية توفير الكهرباء فى أقلام الاقتراع خلال الليل". كما دعا ميقاتى اللبنانيين "إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناسبًا"، مؤكدًا أن "الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندّت مئة ألف عنصر". وأثنى "على كل الجهود التى بذلت، وستبذل من القضاة والموظفين والأمنيين"، راجيا "أن تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصحبة أسرته.. ميقاتى يدلى بصوته فى الانتخابات اللبنانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.