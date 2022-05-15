اليمن: انفجار سيارة مفخخة فى العاصمة المؤقتة عدن.. صور

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، فقد انفجرت سيارة مفخخة باليمن، اليوم السبت، حيث وقع الانفجار فى الشارع الرئيسى بالقرب من شرطة المعلا، بالعاصمة المؤقتة عدن.

ولم تشر التقارير حتى اللحظة إلى عدد الضحايا أو المصابين جراء الانفجار، إلا أن الصور أظهرت دمارًا واسعًا فى السيارة وما حولها.