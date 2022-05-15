عاجل- فنلندا تعلن نيتها الانضمام إلى الناتو رسميا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الحكومة الفنلندية، إن رئيس الجمهورية، ساولى نينيستو، واللجنة الوزارية المعنية بالسياسات الخارجية والأمنية، أتمت إعداد تقرير رسمى بشأن انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسى، موضحة أنه من المقرر أن تعرض هذه الوثيقة على الحكومة خلال جلسة ستعقد فى الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، ثم ستحال بعد تبنيها من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان الفنلندى.

وكانت قيادة فنلندا والسويد أعربتا عن نية البلدين الانضمام إلى الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية التى بدأت منذ 24 فبراير الماضى، فى أوكرانيا.

وانتقدت روسيا هذه الخطط بشدة، محذرة من أنها فى هذه الحالة "ستضطر إلى اتخاذ إجراءات رد تقنية-عسكرية، وأخرى".

ووفقًا للكرملين، ناقش الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع نظيره الفنلندى نينيستو هذه المسألة، فى اتصال هاتفى أمس السبت، حيث حذر من أن تخلى هلسنكى عن الحياد العسكرى سيكون خطأ، مؤكدا أنه ليس هناك أى خطر على فنلندا من قبل روسيا.