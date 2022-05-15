إصابة شخص جراء إطلاق نار من الجانب الأوكرانى على قرية حدودية روسية

جدة - نرمين السيد - ونقلا عن موقع "روسيا اليوم"، كتب غلادكوف فى صفحته على منصة "التلجرام"، اليوم الأحد: "تم إطلاق النار من الجانب الأوكرانى على قرية سيريدا الواقعة فى منطقة شيبيكينو، أصيب مدنى واحد بشظايا".

وفى 11 مايو الماضى، قتل شخص وأصيب 3 آخرون على الأقل جراء تعرض قرية روسية على حدود أوكرانيا للقصف من قوات كييف.