إصابة شخص جراء إطلاق نار من الجانب الأوكرانى على قرية حدودية روسية

جدة - نرمين السيد - ونقلا عن موقع "روسيا اليوم"، كتب غلادكوف فى صفحته على منصة "التلجرام"، اليوم الأحد: "تم إطلاق النار من الجانب الأوكرانى على قرية سيريدا الواقعة فى منطقة شيبيكينو، أصيب مدنى واحد بشظايا".
وفى 11 مايو الماضى، قتل شخص وأصيب 3 آخرون على الأقل جراء تعرض قرية روسية على حدود أوكرانيا للقصف من قوات كييف.
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