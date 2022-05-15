جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأحد، عن أنطونوف قوله إن الوضع فى أوكرانيا خطير للغاية مع تزايد تدخل الولايات المتحدة فى الأزمة، مشيرا إلى وجود مصلحة أمريكية باستمرار وجود بؤرة مضطربة فى أوروبا، وأن واشنطن وحلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى يعملون على بناء جدار قد يوقف التعاون مع روسيا لسنوات طويلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير روسيا لدى واشنطن: الوضع فى أوكرانيا خطير بسبب تزايد التدخلات الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.