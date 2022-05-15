ميقاتى: لبنان بكل أجهزتها مستنفرة لإنجاز الانتخابات النيابية

جدة - نرمين السيد - وقال ميقاتى بعد الأدلاء بصوته إن الدولة بكل أجهزتها مستنفرة لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطى، موضحا أن الأمور تسير على ما يرام، وأن نسبة الاقتراع الصباحية جيدة، مؤكدا على أهمية توفير الكهرباء فى مراكز الاقتراع خلال الليل.

ودعا ميقاتى اللبنانيين إلى اختيار الأفضل ومن يرونه مناسبا، مؤكدا أن الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندت مائة ألف عنصر لإجراء الانتخابات، مثنيا على كل الجهود التى بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والأمنيين، راجيا أن تحمل الأيام المقبلة الخير للبنان.

جدير بالذكر أن طرابلس هى إحدى ثلاث دوائر صغرى تابعة للدائرة الكبرى (الشمال الثانية)، ومخصص لها ثمانى مقاعد منها خمس مقاعد للطائفة السنية ومقعد للطائفة العلوية ومقعد للمارونيين ومقعد للروم الأرثوذكس، ويتنافس فى طرابلس 11 قائمة فى الانتخابات التى تجرى فى الداخل اليوم بنظام القائمة النسبية على يوم واحد فقط.