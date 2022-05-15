انطلاق أعمال الانتخابات النيابية اللبنانية وسط إجراءات أمنية مشددة

جدة - نرمين السيد - انطلقت أعمال الانتخابات النيابية اللبنانية، فى السابعة صباح اليوم الأحد، وفتحت لجان الاقتراع فى جميع أنحاء لبنان أبوابها أمام الناخبين فى أجواء من الهدوء وسط إجراءات أمنية مشددة تتخذها عناصر الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى (الشرطة اللبنانية).





ويحق لثلاثة ملايين و967 ألفا و507 مواطنا التصويت بالانتخابات اليوم بينهم مليونا و945 ألفا و120 ناخبا من الذكور فيما يبلغ عدد الناخبات الإناث 2 مليونين و22 ألفا و387 ناخبة.

ويتنافس فى الانتخابات التى تجرى بنظام القائمة النسبية فقط حوالى 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية فى 15 دائرة كبرى تضم 26 دائرة صغرى على مستوى لبنان على 128 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.

وتعد أعمال التصويت اليوم المرحلة الرئيسية والأخيرة من الانتخابات النيابية التى بدأت أعمالها يوم السادس من مايو الجارى، بالمرحلة الأولى لتصويت المغتربين فى 10 دول ثم المرحلة الثانية يوم 8 مايو من انتخابات المغتربين فى 48 دولة بنسبة مشاركة للبنانيين فى الخارج بلغت 63 %، ثم أجريت الخميس الماضى عملية تصويت الموظفين المكلفين بمهام انتخابية اليوم والتى بلغت نسبة المشاركة فيها 84%.