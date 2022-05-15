كوريا الشمالية تلجأ لجارتها الجنوبية لمكافحة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول كبير فى الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد إن بلاده تدرس بنشاط اقتراح جارتها الشمالية لعقد اجتماع على مستوى العمل لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.





وأوضح المسؤول أن الرئيس الكورى الجنوبي، يون سيوك يول، عرض إرسال اللقاحات إلى الشمال بعد اعتراف بيونغ يانغ بتفشى الفيروس فيها لأول مرة يوم الخميس.

وذكر أن حكومة كوريا الجنوبية تنظر بنشاط فى اقتراح عرض رسمى لكوريا الشمالية فى أوائل الأسبوع الجارى لعقد اجتماع على مستوى العمل بشأن توفير اللقاحات، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط للتوصل إلى وضع اقتراحها للشمال بعد إجراء مشاورات مع الوكالات ذات الصلة فى وقت مبكر.

وأفاد المسؤول بأن موقف الحكومة هو أنها بحاجة إلى تقديم عرض مباشر لكوريا الشمالية، بشكل منفصل عن إعلان الخطة للصحافة الكورية الجنوبية، بغض النظر عن كيفية رد الشمال.

ومن المتوقع أن تتسارع المناقشات ذات الصلة داخل الحكومة الجنوبية، بعد تولى كوون يونغ سيه، الذى تم تعيينه وزيرا للوحدة يوم الجمعة، منصبه رسميا يوم الاثنين.

وزعمت كوريا الشمالية لأكثر من عامين أنها خالية من فيروس كورونا، ثم أبلغت عن أول حالة إصابة بالفيروس يوم الخميس، قائلة إن البلاد أعلنت تنفيذ نظام مكافحة الفيروسات "الطوارئ القصوى".