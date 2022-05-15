السفير الروسى بواشنطن: قوات بلادنا لن تتراجع فى أوكرانيا

ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن أنطونوف القول: "نقول للأمريكيين بحزم ووضوح، على الأقل على مستوى الدبلوماسيين الروس الذين يعملون هنا، إننا على يقين وبشكل قاطع أن روسيا لن تتراجع أبدا فى أوكرانيا".
وأضاف: "نحن مقتنعون تماما بأن جميع المهام التى حددها القائد الأعلى لقواتنا المسلحة سيتم إنجازها بالكامل"، مشيرًا إلى أن "أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة محددة وواضحة"، وأن"كل ما نريده هو ألا يكون هناك تهديد لروسيا من أراضى أوكرانيا".
وقال: "الأمريكيون يدفعوننا للتفاوض من جميع الجهات، ولكن فى ظل شروط معينة، وأود أن أذكر ثلاثة منها: وقف العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وسحب قواتنا إلى ما وراء خط 24 فبراير، وتوبة روسيا عن كل ما فعلته".
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