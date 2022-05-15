عون: مباحثات ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل متوقفة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 15 مايو 2022 07:05 صباحاً - دوت الخليج :- أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم "ان التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية متوقف حاليا"، من دون ان يحدد اسباب هذا التوقف ومواعيد استئناف المفاوضات.

واشار عون في تصريحات صحفية الى التباين بين لبنان واسرائيل خلال التفاوض الذي كان يجري برعاية الامم المتحدة ووساطة أميركية، موضحا ان "الخط التفاوضي رقم ثلاثة وعشرين يضمن حقوق لبنان النفطية وهو مسجل لدى الامم المتحدة".

من جانب آخر قال عون، "إن لبنان لم يعد بمقدوره بتاتاً تحمّل وطأة وجود النازحين السوريين على أرضه"، محذّراً من أنه "أصبح صعباً علينا ضبط تسرّبهم عبر قوارب الهجرة غير الشرعية الى أوروبا، وعلى المجتمع الدولي ان يتحمّل مسؤوليته حيال هذا الملف، قبل أن يخرج عن السيطرة".

وأشار الى انه "عِوضَ تقديم المساعدات المادية للنازحين كي يبقوا في لبنان، يجب تقديمها لهم في سوريا، وهكذا ينتفي الحافز لدى كثيرين منهم للبقاء هنا"، منبّهاً الى انه "ليس بإمكاننا انتظار الحل السياسي الذي قد يتأخر، علماً ان ما نطرحه هو العودة إلى المناطق الآمنة".

ورأى أنّ "قول دول الغرب انّ للنازحين مخاوف سياسية وأمنية من العودة لا ينطبق مع الواقع، اذ عاد نحو خمسمئة الف منهم الى سوريا من دون تسجيل ما يؤكد هذه المخاوف".

--(بترا)