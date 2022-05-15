اعفاء تأشيرة بريطانيا EVW للسعوديين الشروط والفئات المشمولة

اعفاء تأشيرة بريطانيا EVW للسعوديين ، منذ أيام قليلة أعلنت الحكومة البريطانية وفي إطار توطيد العلاقات مع المملكة، أصدرت قرار بإعفاء المواطن السعودي من الإجراءات الطويلة المعتادة للحصول على تأشيرة السفر، أصبح الأمر بسيط جداً، مقابل 30 جنيه إستراليني، وخلال 48 ساعه يصدر الإعفاء المعروف ب EVW، رحب السفير السعودي خالد بن بندر بذلك القرار الممتاز للدولتين، السعودية ليست الدولة الأولى التى تمنح اعفاء تأشيرة بريطانيا بل قطر والبحرين والإمارات والكويت.

اعفاء تأشيرة بريطانيا EVW للسعوديين

اعفاء تأشيرة بريطانيا للسعوديين خطوة هامة بالأخص للراغبين في السفر على وجه السرعه للعلاج في الخارج، أو الدراسة، النظام بسيط جداً وخالى من التعقيدات بمجرد توافر الشروط المطلوبة، والبيانات الصحيحه، وبأقل تكلفة، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك التأشيرة تستخدم مره واحده فقط، ولمدة لا تتجاوز ال 6 أشهر.

شروط الحصول على اعفاء EVW للمواطن السعودي

صرح السفير البريطاني في السعودية أن اعفاء التأشيرة ليس متاح للجميع بل هناك فئات محددة، يسمح لها الحصول على EVW ويجب توافر بعض الشروط للحصول عليها، أولها جواز سفر ساري المفعول، وتحديد كافة التفاصيل الخاصة بالسفر من العنوان الذي سيقصده المواطن بالمملكة المتحدة، ومدة الإقامة وسببها، والمواعيد من حيث تحديد موعد السفر والعودة مرة أخرى للسعودية، يجب ذكر البيانات بالتفصيل وأن تكون جميعها صحيحة ودقيقة، وإلا لن يحصل على الاعفاء.

فيزا EVW لا تخص من تجاوز عمرهم ال 18 عام فقط، بل كل شخص مسافر سواء كبار أو أطفال يجب أن يحصل على فيزا الاعفاء، والذي ينوب عنه يقوم بتقديم كل البيانات الخاصه بالطفل وطريقة فعالة للتواصل.

بعد الانتهاء من خطوات التقديم بشكل صحيح، سوف تصل لصاحب الطلب رساله على الجوال خلال 24 ساعه، تتضمن رابط الفيزا، يقوم بتحميلها، وسيظهر نموذح يمكن طباعته واستخدامه عند السفر، ويمكن أيضا استخدامه بصورة الكترونية عبر الجوال.

الفئات المشمولة باعفاء تأشيرة بريطانيا

الفئات المتاح لها الحصول على الاعفاء هم الطلاب، أو الزائرين بغرض السياحة، على أن لا تزيد مدة الإقامة عن 6 شهور فقط، أما أصحاب الأعمال، وغيرها من أغراض السفر التى تتجاوز المدة المذكورة، لا يشملهم الويفر.