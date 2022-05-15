نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني 2022 كل المحافظات برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهى طلاب الصف الرابع الإبتدائي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي الحالي 2021-2022، والتي استمرت لمدة أسبوع وانتهت في يوم الخميس 12 مايو، أدى خلالها الطلبة في مختلف محافظات الجمهورية امتحاناتهم في جو من الهدوء واليسر، حيث لم ترد إلى الوزارة شكاوى من صعوبة الإمتحانات، بالنظر إلى صعوبة وحداثة المنهج الجديد الذي استدعى مزيد من الجهد من الطلبة والمدرسين لإستيعابه، ومنذ انتهاء الإمتحانات بات البحث عن النتيجة هو الشغل الشاغل للطلبة وأولياء أمورهم، خاصةً أنها أول امتحانات رسمية يخوضها طلبة الصف الرابع الإبتدائي منذ اعتماد نظام التعليم الجديد.

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني 2022

تظهر نتيجة الصف الرابع الإبتدائي تفصيلياً بنظام الألوان المعتمد منذ الترم الأول، وفقاً للتقييم المعروف وهو قياس قدرة الطالب على اكتساب المهارات والمعلومات، بعيداً عن الحفظ والتلقين كما كان الحال في النظام القديم، حيث يتم إعلان النتيجة وفقاً لتقييم الألوان في أربعة ألوان مختلفة هي كالتالي:-

اللون الأزرق: يعني حصول الطالب على درجات ما بين 85 إل 100 درجة، وأنه قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات.

اللون الأخضر: يعني حصول الطالب على درجات ما بين 65 لأقل من 85 درجة، وأنه قد استوعب المعارف والمهارات المطلوبة.

اللون الأصفر: يعني أن الطالب قد حصل على درجات ما بين 50 إلى أقل من 65 درجة، وأنه بحاجة لمزيد من الدعم.

اللون الأحمر: يعني حصول الطالب على درجات من 1 لأقل من 50 درجة، وأنه لم يتقن الحصول على المعارف والمهارات المطلوب وأنه بحاجة لدعم أكثر.

رابط نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني 2022

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك لطلاب محافظة القاهرة فقط، فيما يتم إعلان النتيجة لطلاب باقي المحافظات من خلال المدارس التابعين لها، بإعتبار أن امتحانات سنوات النقل تخص كل مدرسة على حدا ولا يتم إعلانها على الإنترنت.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي خلال الأسبوع الجاري، بعد انتهاء لجان الإمتحانات من أعمال إعلان النتيجة، والتي تضمنت القيام بتصحيح ومراجعة ورصد الدرجات، تمهيداً لإعتماد النتيجة رسمياً وإعلانها لكافة الطلبة والطالبات، حتى لا يطول انتظارهم لها.