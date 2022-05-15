زعيم كوريا الشمالية: نواجه اضطرابا كبيرا بسبب انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - وأبلغت بيونغ يانغ عن 21 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا مع ظهور أعراض الحمى لدى 174400 شخص فى جميع أنحاء البلاد.

وذكرت الوكالة المركزية أن ما مجموعه 52440 شخصا فى كوريا الشمالية عانوا من أعراض الحمى فى الفترة من أواخر أبريل إلى 13 مايو، ومن بينهم تم شفاء 243630 شخصا تماما.

وأعلنت بيونغ يانغ رسميا يوم الخميس عن أول حالة إصابة بكورونا منذ تفشى كورونا عالميا.