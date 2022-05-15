نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات oppo reno 8 pro تسريبات عن الهاتف الكلي الجديد إمكانيات مكتسح المهام في المقال التالي
يبحث العديد من المواطنين في كل مكان في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت وهم أبرز الدول حباً لهاتف اوبو حيث يبحث الجميع الان عن التسريبات التي حدثن عن الهاتف الجديد الرائع المنتظر من شركة اوبو الهاتف الحلم موبايل من أقوى الهواتف الذكية في خلال الفترة الأخيرة وهو اوبو رينو 8 oppo reno 8 عائلة رينو لهاتف اوبو تعود وبقوة حيث أن الهاتف ياتي بتصميم فريد من نوعه ومعدل على شبيه الذي يحمل اسم وان بلاس 10 برو تفاصيل مراجعة الهاتف من خلال تلك المقالة، وموعد نزوله في الأسواق العربية قريباً.
ما هي مواصفات هاتف oppo reno 8 pro
ونستعرض معكم إمكانيات رائعة غير مسبقة في الهواتف التي أقل من تلك الفئة لأبو حيث أن الشركة دائماً ما تحاول أن تنتج العديد من التميز في هواتفه المحمولة وقد شركة اوبو العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة في اصدار هواتفها الذكية حيث تتمكن الشركة من اصدار فئات عديدة سنوياً لمختلف الفئات المادية وبإمكانيات مميزة، حيث دائماً ما تصدر العديد من الهواتف خلال سنة واحدة، وتكون جميعها مميزة، لنتعرف على أبرز الإمكانيات.
- يتميز الهاتف الجديد بشاشة أموليد.
- ومن أهم مميزات الهاتف اوبو رينو الثامن برو أنه شاشته تكون بحجم كبير وهو ما يكون 6 ونصف بوصة.
- وتكون دقعة الشاشة دقة عالية إضافية بشكل رائعة full Hd.
- يتميز الهاتف بوجود بصمة داخليه في الشاشة.
- يتوفر الهاتف بفئتين واحدة تكون بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت والأخرى تكون 256 جيجا بايت.
- ويكون رام الجهاز 8 جيجا بايت بالإضافة إلا أن الهاتف الذكر oppo reno 8 pro الجديد كلياً يدعم الجيل الخامس.
- وبطاقة قوية بما يعادل 4500 مللي أمبير
- ويكون الهيكل الخاص بالتلفون من صنع الألمونيوم
- يدعم الهاتف اوبو امكانية الشحن السريع بسرعة 80 وات
- ويتمتع الهاتف بكاميرا مميزة لم يتم الإعلان عنها بعد ولكن جاءت الاحاديث حول أن الكاميرا ستكون من أبرز مواصفات الهاتف المحمول
- ويتوفر الهاتف بالعديد من الألوان عند نزوله السوق منها الأحمر والخضر واللون الرمادي.
- وأخيراً سعر الهاتف 8000 جنيه مصر ويقترب من ألف ريال سعودي.
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