العالم اليوم - أوكرانيا تفوز بمسابقة يوروفيجن للأغاني الأوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 مايو 2022 04:18 صباحاً - فازت فرقة كالوش الأوكرانية بمسابقة يوروفيجن للأغاني الأوروبية في إيطاليا بأغنية (ستيفانيا) مستفيدة من موجة من التأييد الجماهيري لتحقيق فوز عاطفي.

ودمجت الأغنية الفائزة بين موسيقى الراب والموسيقى الشعبية التقليدية.

وكانت أوكرانيا تحتل المركز الرابع بناء على تصويت لجنة المحكمين لكنها حققت الفوز بفارق كبير في تصويت المشاهدين. واحتل المغني البريطاني سام رايدر المركز الثاني.

وكانت التوقعات قد أشارت إلى فوز فرقة كالوش بالمسابقة السنوية، التي يشاهدها عادة ما يقرب من 200 مليون نسمة عبر شاشات التلفزيون، وذلك إلى حد ما بسبب معاناة أوكرانيا بعد الحرب في فبراير.

وكان أوليه بسيوك قائد الفرقة قد قال الأسبوع الماضي إنه يأمل في تحقيق فوز "لرفع معنويات" مواطنيه. وهذه هي المرة الثالثة التي تفوز فيها أوكرانيا بمسابقة يوروفيجن.