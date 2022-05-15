روسيا: الأسعار ترتفع عالميا بسبب العقوبات الجماعية للغرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال رد زاخاروفا على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، والتى اتهمت فيها روسيا بالمسؤولية عن أزمة الغذاء الوشيكة فى العالم.
وأضافت زاخاروفا:" إذا أخذنا الأسباب الجذرية فى سياق أوسع، فإن انهيار دولة أوكرانيا هو أيضًا من عمل الغرب الجماعى، وقد شمل، من بين أمور أخرى، أسلاف السيدة بوربوك، والذين لم يتدخلوا فى الوضع فى هذا البلد وحسب، بل صمموا السياسة الداخلية والخارجية لأوكرانيا يدويا".
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك، قد صرحت -فى وقت سابق اليوم- بأنه بسبب الوضع فى أوكرانيا، يمكن أن تحدث مجاعة عالمية على هذا الكوكب.
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