متى يأتي العيد الأضحى بالسعودية 1443؟

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عمر شويل - جدة موعد العيد الأضحى، بعد انتهاء عيد الفطر بدء الآن البحث حول موعد عيد الأضحى حيث يعتبر العيد الثاني لجميع المسلمين على الكرة الأرضية ويسمى بعيد الأضحى حيث يأتي هذا العيد بالتحديد بعد يوم عرفة أو عرفات وهو عيد الأضحى لأن سيدنا إبراهيم كان ينوي التضحية بابنه سيدنا إسماعيل تلبيةً لأوامر الله ولكن الله افداه بكبش من السماء فكان هذا هو يوم العيد والكثير من المسلمين يقومون بأداء مناسك الحج بيوم عرفة للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى وهو اليوم التالي ولهذا متى هو عيد الاضحى.

موعد العيد الأضحى بالسعودية

عيد الاضحى يأتي بالتحديد في شهر ذي الحجة وهو الشهر الذي تتم به مناسك الحج ورحلات الحج حيث تعتبر تلك الأيام أيام بركة وخير وسعادة ويأتي قبل العيد يوم عرفة وهي وقفة عرفات حيث يتم الوقوف على جبل عرفات والدعاء لله سبحانه وتعالى بما في القلوب ومن لا يستطيع أن يذهب للبيت الحرام بهذا الشهر فإن رب البيت قريب ونصوم بهذا اليوم ونتقرب من الله بكل الطرق ليعفو عنا إذ أن ليوم عرفة فضل كبير، ومن المتوقع أن يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة بنهاية شهر ذي القعدة ليكون عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة لهذا يصوم بعض المسلمين العشر الأوائل من ذي الحجة.

عدد أيام العيد الأضحى

لا يتم التأكد من موعد عيد الأضحى سوى بعد استطلاع الهلال في نهاية شهر ذي القعدة وإذا ثبت ولادته فإن العيد الأضحى سوف يأتي في العاشر من ذي القعدة والموافق التاسع من يوليو، ويستمر الاحتفال بالعيد الأضحى لحوالي أربعة أيام ولكنه في الأصل يوم واحد ولكن جرت العادة والتقاليد على أن يستمر الاحتفال أربعة أيام متصلة لهذا ينتهي العيد في الثاني عشر من يوليو.

سنن عيد الأضحى

هناك العديد من السنن في هذا اليوم منها لحجاج بيت الله مثل الحلق ورمي الجمرات والطواف والذبح، والآخر لغير الحجاج مثل الصلاة والتطيب وصلاة العيد وتناول الطعام بعد الصلاة والتكبير طوال الوقت وعند الذهاب إلى الصلاة والتهنئة بين المسلمين وبعضهم.