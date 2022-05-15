نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب جاري بنك الراجحي عبر الفرع في المقال التالي
معرفة طريقة فتح حساب جاري في بنك الراجحي مطلب لفئة عريضة من الراغبين في فتح حساب بنكي في هذا البنك العريق، ذو التاريخ الطويل في المعاملات الورقية منذ بداية أول فرع له في مدينة الرياض منتصف القرن الماضي عام 1957 م، يسعي بنك الراجحي دائما لتقديم الأفضل لعملائة ومتابعة التطورات العالمية، مما جعله من أقوي المصارف ليس في المملكة فقط بل على مستوي العالم، تبلغ قيمة أصوله مايقدر ب 583 مليار ريال سعودي، كل خدمات البنك تقدم بشكل ممتاز، وسريع، يقدم كل التسهيلات لعملائة، ومنها فتح الحساب البنك بأكثر من طريقة، وخطوات بسيطة سنذكرها لكم في التقرير التالي.
طريقة فتح حساب جاري بنك الراجحي
يملك بنك الراجحي قاعدة كبيرة من العملاء في المملكة العربية السعودية، تنتشر فرعه في جميع الأنحاء بمعدل 526 فرع، بجانب الصرفات الآلية التى يقدر عددها ب 290،302 جهاز، متاح أنواع مختلفة من الحسابات سنتحدث عن بعضها، ونبذة عن المعلومات المطلوبة.
طريقة فتح حساب جاري بنك الراجحي عبر الفرع
عند الرغبة في فتح حساب عبر أحد فروع بنك الراجحي، الخطوة الأولى تتمثل في الذهاب إلى البنك، وطلب التحدث إلى أحد موظف خدمة العملاء، وطلب فتح حسب جاري أفراد، سيقدم لك الموظف نموذج لمليء البيانات الخاصة بالعميل، من حيث الأسم رباعي، باللغة العربية، والإنجليزية يجب كتابة الأسم بشكل صحيح كما هو مكتوب في الهواية رباعي، دون أي إضافات.
تكتب كل البيانات المتوفرة في بطاقة الهوية التى تقدم مع الطلب، من العنوان بالتفصيل، ورقم الجوال.
شروط فتح حساب جاري إضافي للأفراد
- الشرط الأول يتمثل في توافر هوية صالحة للتعاملات، سارية المفعول، ويجب أن يكون مقدم الطلب قد تجاوز ال 18 عام.
- يجب أن تكتمل عملية فتح الحساب الإضافي للنهاية، وسيتعامل، العميل بتوقيع المضاف للحساب الأساسي.
- يجب ألا يكون العميل يعمل بأحد المناصب السياسية بالدولة، أو العسكرية أو أحد أقاربة من الفئة الأولى.
- سيرسل البنك رقم سري لمرة واحده فقط للعميل عبر الهاتف، سوف يضيفه عبر النظام الخاص بالبنك لأتمام عملية التسجيل.
- يجب أن يكون العميل بكامل قواة العقلية، وليس من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولدية القدرة الكاملة على إدارة الحساب
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