كم باقي على موعد الاجازة المطولة في شهر شوال 1443 حسب التقويم الدراسي السعودي

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عمر شويل - جدة كم باقي على موعد الاجازة المطولة في شهر شوال التعليم السعودي مع قدوم شهر شوال أبدى الكثير من أولياء الأمور والطلاب على أرض المملكة العربية السعودية رغبتهم في معرفة الموعد النهائي للإجازة المطولة الخاصة بكافة المراحل التعليمية لهذا العام خلال شهر شوال بذلك العام، وذلك ما سنعمل على توضيحه من خلال تلك المقالة.

ما هو الموعد الحقيقي للإجازة المطولة لشهر شوال في المملكة العربية السعودية

بعد انتشار الأسئلة حول موعد الإجازة المطولة لشهر شوال في المملكة، قامت هيئة التعليم بالإشارة إلى أن موعد الإجازة المطولة وفقاً للتقويم الهجري سيكون في اليوم الرابع والعشرين من شهر شوال، وينتهي في اليوم الثامن والعشرين من نفس الشهر، أما عن التقويم الميلادي فستبدأ في يوم ٢٥ من شهر مايو لعام ٢٠٢٢، وستنتهي في يوم ٢٩ من نفس الشهر.

ما هو عدد الإجازات الخاصة بالعام الدراسي 1443

قامت الهيئة التعليمية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن عدد إجازات عام ١٤٤٣، وذلك بعد الأخذ بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، حيث أوضحت أن عام ١٤٤٣ يحتوي على اثنتي عشرة إجازة مختلفة، أي حوالي تسعة وستين يوماً مع الأخذ بعطل نهاية الأسبوع، والتي تبلغ تسعة وثلاثين يوماً.

ما هو جدول الاجازات المطولة للفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية

يحتوي الفصل الدراسي الثالث في المملكة على إجازتين مطولتين، وذلك بجانب إجازة عيط الفطر المبارك، وهي على النحو الآتي:

• أولاً: إجازة عيد الفطر المبارك: يوم ٢٥ أبريل.

• ثانياً: إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولي: يوم ٢٥ مايو.

• ثالثاً: إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية: يوم ١٥ يونيو.

ما هو عدد أسابيع الفصول الدراسية في الخطة الجديدة للعام الدراسي ١٤٤٣

وفقاً للتقويم الجديد الذي وضعته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وصل عدد الأسابيع الدراسية للفصول الثلاثة إلى تسعة وثلاثين أسبوعاً أي ما يوافق حوالي خمس شهور ونصف، حيث قامت الهيئة التعليمية بتخصيص ثلاثة عشر أسبوع لكل فصل دراسي، وذلك حتى يتم الانتهاء تماما من الفترة المحددة للمناهج الدراسية بكل مرحلة تعليمية وفق الخطة المحددة لتطوير التعليم خلال العام الجاري.