موعد الاختبارات النهائية 1443 للفصل الدراسي الثالث كم باقي على الامتحانات

موعد الاختبارات النهائية 1443 أصبح لم يعود يفصلنا عن الاختبارات النهائية للطلاب في المراحل التعليمية الثلاثة بالمملكة سوى مدة قصير، وشارف الفصل الدراسي الثالث على الانتهاء وذلك بحسب التقويم الدراسي لعام 1443 المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، مما جعل الطلاب يريدون معرفة الموعد النهائى المحدد من جانب الوزارة من أجل إجراء اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك حتى يتمكنوا من تحصيل المناهج الدراسية والمراجعة عليها والاستعداد لخوض فترة الاختبارات بعد التأهيل النفسي لدخول الامتحانات من أجل تحقيق النجاح ورصد أعلى الدرجات في جميع المقررات الدراسية لذلك نوضح اليوم لجميع الطلاب موعد الاختبارات النهائية 1443 بالنسبة لمرحلة التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي بالمملكة.

موعد الاختبارات النهائية 1443

وبالنسبة لموعد الاختبارات النهائية 1443 وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي ، عن التقويم الدراسي الخاص بالخطة الزمنية لسير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثالث، حيث أوضحت جميع مواعيد ايام الدراسة والإجازات سواء الرسمية أو الإجازات المطولة كما أوضحت مواعيد الاختبارات، حيث من المقرر أن يخوض الطلاب الإختبارات النهائية 1443 في تاريخ التاسع عشر من شهر يونيو 2022 الموافق هجريا عشرون من ذي القعدة، على أن تنتهي الاختبارات وتبدأ إجازة نهاية العام في الأول من ذو القعدة الموافق ميلاديا ثلاثون يونيو من العام الجاري.

آلية الاختبارات النهائية 1443 لمراحل التعليم الثلاثة بالمملكة

ووفقاً لتصريحات المسؤولين بوزارة التعليم السعودية فإنه من المقرر أن يجري الطلاب في المراحل الابتدائية دون سن الثانية عشرة عام الاختبارات النهائية من خلال منصة مدرستي الالكترونية، بنما يخضع الطلاب في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي في سن فيما فوق 12 عام إلى إجراء الاختبارات النهائية تحريرية في المدارس، وذلك نظراً لعدم وجود خوف من انتشار العدوى بينهم بعد حصوله على لقاح التحصين من فيروس كورونا، وتتم الاختبارات وفقا لمعايير الوقاية والسلامة الصحية في اللجان وبسرعة أكبر بحيث يجري الطلاب امتحان مادتين في اليوم الواحد، ونرصد معكم التفاصيل الكاملة المختصة جدول الاختبارات النهائية واذا حدث اي شيئ مختلف خلال الفترة القادمة سوف نقوم بإخباركم مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع من الطلاب.