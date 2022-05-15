موعد تقديم الأول الابتدائي في المدارس المختلفة بالسعودية 1444

موعد تقديم الأول الابتدائي، سهلت وزارة التعليم السعودية كثيرًا على مواطنيها من حيث تسجيل الطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية وذلك من خلال المنصات الإلكترونية التي تترأسها منصة نور حيث يقوم ولي الأمر بتقديم الوثائق المطلوبة وتحديد ثلاث مدارس يرغب في تسجيل الطفل بها ثم ترسل تلك البيانات إلى الوزارة والجهات المعنية لمراجعتها بسهولة ومن ثم تحديد موعد المقابلة بولي الأمر والطالب، ولهذا أصبحت عملية تقديم الاول الابتدائي أسهل بكثير عن السابق في المملكة فمتى يبدأ تسجيل الطلاب الجدد؟

شروط تسجيل الأول الابتدائي في المدارس

قد قامت الوزارة بوضع شروط ضرورية للسماح بقبول الطلاب الجدد في المدارس السعودية وتتمثل تلك الشروط في:

في حالة عدم إتمام الطالب السن المطلوب للمدرسة في تلك الحالة عليه بتقديم ما يثبت أنه قد درس لعامين كاملين في إحدى الروضات المعتمدة قبل الدخول إلى المدرسة. مع العلم أن عمر القبول قبل موعد التسجيل يجب ألا يكون أقل من خمس سنوات وتسعة أشهر أي أقل من ست سنوات بحوالي ثلاثة أشهر بشكل عام أو حسب قواعد المدرسة. إجراء الطالب للكشف الطبي وشهادة توضح قدرته على اكتساب المهارات وتنميتها.

موعد تسجيل الأول الابتدائي بمختلف المدارس السعودية

يتم تقديم الطلاب بأي مدرسة من المدارس في السعودية من خلال النظام الإلكتروني نور وفق مواعيد حددتها وزارة التعليم حسب كل مدرسة وهي: