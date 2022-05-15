برنامج سكني يوضح أهم شروط الانتفاع من برنامج نقل المديونية للمواطنين

الاستفادة من برنامج نقل المديونية، برنامج سكني أحد البرامج الخدمية العامة بالسعودية الذي تشرف عليه وزارة الشئون البلدية والقروية بالمملكة يقوم بتقديم أنواع مختلفة من الخدمات للسعوديين من ضمن تلك الخدمات هي برنامج نقل المديونية وهو من البرامج المستحدثة من سكني وقد أعلنت الوزارة مؤخرًا والقائمين على البرنامج عن شروط الاستفادة من نقل المديونية البرنامج الجديد من سكني مع العلم أن الشروط المعلن عنها يتم تطبيقها على فئة معينة من الأشخاص وهم العملاء الذي يحصلون على الدعم سواء بصورة كلية أو صورة جزئية وكذلك العملاء المسجلين بانتظام في السداد فما هي شروط برنامج تحويل المديونية الجديد؟

شروط الاستفادة من برنامج نقل المديونية

بيوم الخميس الماضي الخامس من شهر مايو الحالي قامت وزارة الشئون البلدية والقروية بإعلان جديد يخص برنامج تحويل المديونية حيث ذكرت الشروط المطلوبة من أجل الاستفادة من هذا البرنامج والتي تتمثل في نقاط هامة هي:

البرنامج لن يقبل الأشخاص المستفيدين بالفعل من مبادرة الدفعة والتي تقدم بشكل خاص للمدنيين وكذلك العسكريين على الأقل في الوقت الحالي. على العميل الراغب في التقديم في نقل المديونية أن يكون منتظمًا في السداد أو أن يكون قد حصل على الدعم سواء كليًا أو جزئيًا. لن يستفيد من البرنامج المستفيدين من التمويل القائم. أو من هم لم يتجاوزوا فترة السداد المحددة في عقد القرض.

برنامج سكني بالسعودية

أوضح برنامج سكني مؤخرًا أن خطة إعادة جدولة القرض العقاري المدعوم يتم العمل عليها في الفترة الحالية لتكون شاملةً العديد من المنتجات السكنية للمستفيدين ومع الوقت سيتم توسيع تلك القائمة من المنتجات لتشمل متطلبات عدد أكبر للأشخاص، مع العلم أنه قد وصل مبلغ الدعم الموفر للأشخاص المستفيدين من دعم برنامج سكني حوالي 36.8 مليار ريال وذلك بعدما تم الإعلان عن التحويل في شهر يونيو بعام 2017 الماضي إلى الثلاثين من شهر أبريل، أما عن العدد الكلي لمستفيدي القرض المدعوم من سكني فقد تخطى أكثر من نصف مليون أسرة سعودية أي حوالي 635 ألف أسرة وكان بدايته من شهر يونيو بعام 2017 واستمر إلى الشهور الأربع الأولى من عام 2022.