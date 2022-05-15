العالم اليوم - "مناشف ورقية" توقف مباراة في دوري الدرجة الأولى في فرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 مايو 2022 02:15 صباحاً - توقفت مباراة بوردو ضد لوريان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لفترة قصيرة بعد إلقاء الجماهير بمئات المناشف الورقية على أرض الملعب.

وحاولت جماهير بوردو منع حافلة الفريق من الوصول إلى أرض الملعب كنوع من الاحتجاج على أدائه السيء هذا الموسم ليقترب من الهبوط.

وأوقف الحكم رودي بوكيه المباراة في الدقيقة 26 قبل استئنافها بعد خمس دقائق.