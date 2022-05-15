علماء يحذّرون… الأظافر الطويلة تحتوي على 28 نوعاً من البكتيريا و32 من الفطريات

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عمر شويل - جدة علماء يحذرون من خطورة الأظافر الطويلة فهي تحتوي على 28 نوعاً من البكتيريا و 32 نوعاً من الفطريات أسفلها وتلك البكتيريا والفطريات تسبب العدوى والعديد من الأمراض، ولسوء الحظ بعض البكتيريا التي تتجمع أسفل الأظافر مقاومة للمضادات الحيوية وبالتالي يصبح من الصعب علاجها.

مخاطر الأظافر الطويلة على الصحة

وقد ذكر عالم الأحياء في جامعة واشنطن الأميركية الدكتور جيفري كابلان لصحيفة USA Today أن الدراسات وجدت 32 نوعاً من البكتيريا و28 نوعاً من الفطريات المختلفة تحت الأظافر، وبالتالي فإن الأظافر الاصطناعية والطبيعية و”الهلامية” و”الأكريليك” تؤدي جميعها الى خطر التقاط البكتيريا والفطريات الزائدة والتي بدورها تسبب العدوى للإنسان وهذه العدوى لها تأثيرات صحية خطيرة على كل شخص.

طريقة انتقال البكتيريا من الأظافر إلى الجسم

البكتيريا المتجمعة أسفل الأظافر كم السهل عليها الانتقال إلى الجسم بالكامل والتسبب في العدوى التي تؤدي إلى أعراض جاهزية خطيرة وذلك من خلال الحك أو قضم الأظافر حيث تنتقل البكتيريا بهذه الطريقة إلى الفم ومنه إلى الجهاز الهضمي مما قد يسبب العدوى في الجهاز الهضمي وكذلك تنتقل عبر الدم إلى أماكن أخرى من الجسم، وبجانب ذلك فإن البكتيريا والفطريات المتجمعة أسفل الأظافر لفترة طويلة تنمو مما يسبب الالتهابات الشديدة والعدوى في الظفر وتزيد سماكته أيضاً، وفي هذا الإطار، فقد وجدت دراسة في عام 2020 أن أكثر من 100 نوع من الفطريات تعيش على أقدام الناس وتحت أظافرهم وهذه الفطريات أيضاً وُجد أنها تسبب العديد من المشاكل الصحية التي تؤدي إلى أعراض أكثر خطورة.

طريقة العناية بالأظافر لمنع تراكم البكتيريا

ويوصي مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة بإبقاء الأظافر قصيرة لمنعها من احتواء الأوساخ والجراثيم، كما يجب تعقيم معدات العناية بالأظافر كافة قبل الاستخدام وبعده ويحب أيضاً عدم استخدام الأظافر الاصطناعية وذلك لأنها من أكثر الأسباب التي قد تسبب تراكم البكتيريا أسفل الظفر بل وتؤثر على صحة الظفر الأصلي أيضاً.