ما هي فترة الإجازة الصيفية للطلاب في المملكة ومتى موعدها 1443؟

مدة الإجازة الصيفية 1443، يحصل الطلاب على الإجازة الصيفية أو ما تعرف بإجازة نهاية العام الدراسي بمجرد أداء أخر اختبارات في العام الدراسي الحالي ومدتها وكذلك موعدها غير ثابت في كل عام، إذ أن هناك عوامل عدة تؤثر عليها ولا سيما هذا العام 1443 الذي تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول دراسية أدت إلى زيادة عدد شهور الدراسة لهذا فإن موعد الإجازة ومدتها ليس كما كان الحال العام الماضي الذي كانت الدراسة به من إلكترونيًا، ولكن متى تبدأ إجازة الصيف لهذا العام وما هي مدتها؟

مدة الإجازة الصيفية 1443 للعام الدراسي الحالي

يشير التقويم للعام الدراسي الحالي وبالتحديد الفصل الدراسي الثالث والأخير إلى أن موعد انتهاء الدراسة هو الأول من ذي الحجة والموافق ميلاديًا الثلاثين من يونيو حيث يبدأ كافة الطلاب في المملكة إجازة نهاية العام الدراسي الطويل ولكن المدة المحددة بالضبط لتلك الإجازة قبل العام الدراسي الجديد فهي غير محددة بصورة كلية إلى الآن ويتوقف ذلك على موعد الانتهاء والظروف الصحية والظروف العام التي تمر بها البلاد في خلال فترة الإجازة قبل عودة الدراسة وخاصةً في ظل تلك الجائحة، وتعمل الوزارة على تحديد مدة الإجازة في موعدها المحدد لإطلاع كافة الطلاب وذويهم عليها.

عدد أيام الإجازة بالعام الدراسي 1443-2022 الحالي

نظرًا للتعديلات الجديدة في النظام الدراسي هذا العام فقد أصبح أكثر الأعوام الدراسية التي تتخللها الإجازات الدراسية وذلك لأنه أصبح مكونًا من ثلاثة فصول دراسية ويجب أن يكون لكل فصل إجازته المحددة حتى لا يشعر الطالب بالإرهاق أو الملل في نفس الوقت إذ أنها المرة الأولى التي يقضي بها الطلاب ثلاثة فصول دراسية بثلاثة اختبارات نهائية، ولهذا وجد أن عدد أيام إجازة الفصل الدراسي الحالي هي 39 يوم إجازة وهي أيام منفصلة على مدار العام مع العلم أن تلك الأيام لم يتم إضافة إجازة نهاية الأسبوع لها فبعد إضافتها تصير الإجازة 69 يومًا بالضبط سواء كانت عطل رسمية أو أسبوعية، وقد انتهى الطلاب من إجازة عيد الفطر ليستأنف العام الفصل الثالث في الدراسة الذي أوشك على الانتهاء.