التسجيل في الرابط الجديد لنظام فارس الخدمة الذاتية للاستفادة من خدماته

التسجيل في نظام فارس الجديد، انطلق نظام فارس التعليمي منذ مدة قصيرة من قبل وزارة التعليم من أجل أن يخدم جميع منسوبي التعليم في تأدية العديد من الخدمات الهامة التي كانت في الماضي تستغرق الكثير من الوقت مثل الحصول على الإجازات وتقديم طلب الإجازة أو إلغائه وذلك دون الحاجة إلى أن يتم الرجوع إلى الإدارة وفي نفس الوقت تسهل على طالب الخدمة تتبع وصول الطلب إلى أن يتم الرد عليه وهناك عدد كبير من خدمات نظام فارس تقدم لجميع العاملين بالقطاع التعليمي يمكن وبسهولة التعرف عليها واستخدامها لا سيما الخدمة الذاتية من نظام فارس.

نظام فارس الخدمة الذاتية

واحدة من الخدمات المقدمة من النظام والتابعة للأنظمة الفرعية والتي تسهل على جميع منسوبي القطاع التعليمي من تقديم الطلبات الراغبين بها من الإجازات أو الرواتب أو أي موافقات أخرى مطلوبة بدون الحاجة منهم لزيارة الإدارة أو المكاتب المختصة كما أن النظام يتيح لهم خاصية تتبع الطلب لحين الرد بشأنه من خلال الجهات الإلكترونية، والخدمات متاحة بدايةً من المدير حتى العامل مرورًا بالمعلم والإداري إذ أن لكل منهم خدمات خاصة يقدمها نظام فارس.

التسجيل في نظام فارس الجديد

خدمات نظام فارس لا يتم الحصول عليها إلا بعد أن يقوم المستفيد بالتسجيل في النظام في الرابط الجديد ومن أجل ذلك تتبع الخطوات الآتية:

الذهاب الى رابط نظام فارس الجديد. من زر إنشاء حساب جديد يسجل الفرد البيانات الجديدة كرقم الحساب البنكي وسجله المدني والعنوان والجوال وما إلى ذلك من بيانات ضرورية للتسجيل. النقطة الأخيرة هي وضع رمز التحقق وكتابته بصورة صحيحة. على المسجل أن ينتظر إلى أن تصله رسالة على الجوال بها كود التسجيل يتم نقل الكود وإضافة رقم الهوية في الحقول الخاصة بكل منهما. النقر على تنفيذ في النهاية للحصول على الحساب بنجاح في نظام فارس والاستفادة من خدماته.

يساعد الحساب في نظام فارس إنجاز العديد من الخدمات لا سيما خدمة تعريف الراتب فبعد التسجيل بالحساب الشخصي يتم فتح إعدادات الرواتب والبدلات وإضافة بعض البيانات لتظهر للموظف المعلومات المطلوبة الخاصة بالراتب.