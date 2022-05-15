متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444 من أكثر الأمور بحثًا في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل وزارة التعليم على توفير كافة السُبل لتسهيل الأمور على أولياء الأمور، فنظام نور أحد الأنظمة الفعالة في المملكة والتي تشمل الكثير من الخدمات ومن بينهم خدمة تسجيل أول ابتدائي ولكن بشروط مُعينة مُحددة من قبل الوزارة في الطالب الذي يود ولي الأمر تسجيله للالتحاق بالصف الأول الدراسي.

متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444

يتساءل الكثيرين حول المملكة العربية السعودية من أولياء الأمور عن المواعيد الخاصة بتسجيل أول ابتدائي حيث وفرت تلك المواعيد وزارة التعليم السعودي والتي جاءت على النحو التالي:

المرحلة الأولى وأيضًا الثانية بدأت بالفعل في 24 يناير الموافق بالتاريخ الهجري 11 جمادى الأولى.

المرحلة الثالثة بدأت أيضًا مُنذ 26 فبراير الماضي.

المرحلة الرابعة بدأت بالفعل في 27 مارس 2022 الموافق 24 شعبان.

المرحلة الخامسة بدأت أيضًا في 17 أبريل الموافق 15 رمضان.

المرحلة السادسة بدأت أيضًا في 21 أبريل الموافق 19 رمضان.

المرحلة السابعة سوف تبدأ في 26 مايو الموافق 4 شوال القادم.

أما المرحلة الثامنة والأخيرة ستبدأ في 15 أغسطس القادم والموافق 7 محرم.

خطوات تسجيل الصف الأول 1444

لكي يتمكن أولياء الأمور التسجيل في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور الإلكتروني لابد من اتباع الآتي:

الذهاب مباشرة إلى رابط نظام نور الإلكتروني.

سجل دخول عبر حساب ولي الأمر ثم أنقر على تسجيل الأبناء.

الضغط على تسجيل طالب جديد ثم أكتب رقم الهوية.

حدد صلة القرابة ثم أدخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط على خانة التالي ثم حدد المدرسة التي تود إدارج الطالب عبرها.

اتبع كافة التعليمات الخاصة بإنهاء التسجيل عبر نور.

شروط تسجيل اول ابتدائي 1444

وزارة التعليم السعودي حددت بعض الشروط التي لابد من توافرها في حالة رغبةً في التسجيل وجاءت الشروط على النحو التالي: