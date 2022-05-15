نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخالفات المرورية استعلام برقم الهوية ورقم اللوحة عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن المخالفات المرورية للأفراد داخل السعودية برقم الهوية، خدمة توفرها الإدارة العامة للمرور للمواطنين والمقيمين، بحيث يتمكن من الاستِعلام عن تفاصيل المخالفات على المركبات من خلال منصة أبشر، كما توفر خدمة الاستفسار عن المخالفات المرورية لشخص آخر، وكذلك الحال بالنسبة للزائرين من خلال رقم الوثيقة أو رقم الحدود، وغيرها من طرق الاستِعلام المختلفة التي توفرها إدارة المرور؛ بهدف تسهيل الإجراءات والتعاملات على المواطنين، وعدم اشتراط التواجد في أحد مكاتب المرور المنتشرة في المملكة من أجل المخالفات المرورية.

استعلام عن المخالفات المرورية

في إطار سعي إدارة المرور إلى تطبيق الرقمية في مختلف التعاملات، فقط وفرت إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية للمواطنين والمقيمين برقم الهوية، وكذلك برقم اللوحة، كما يستطيع من لديه رقم المخالفة الاستفسار من خلال منصة أبشر، ليس هذا فحسب بل إن الزائرين يمكنهم الاستِعلام عن المخالفات التي لم تسدد بعد، وهنا يطلع المستخدم على تفاصيل المخالفة من حيث، أسعار المخالفات المرورية، وزمان ومكان حدوث المخالفة، بالإضافة إلى طرق سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا أبضًا.

استعلام المخالفات المرورية برقم الهوية

من خلال منصة أبشر يتم الاستعلام عن مخالفات المرور كما يلي:

انتقل إلى رابط منصة أبشر. أكمل عملية تسجيل دخول منصة أبشر من خلال رقم الهوية. ادخل إلى تبويب الخدمات الإلكترونية، ثم اختر خدماتي ثم المرور. من هذه القائمة اختر الاستعلامات، ثم المخالفات المرورية. سجل رقم الهوية أو رقم اللوحة كما هو مطلوب، ثم اضغط على استعلام.

الاستعلام عن مخالفات المرور لشخص آخر

لا تقتصر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور على المستعلم فقط، بل إن الخدمة تشمل الاستعلام لشخص آخر سواء من أفراد الأسرة أو المكفولين، بحيث يطّلع على تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة عليه، وذلك من خلال منصة أبشر بنفس الخطوات السابقة، ولكن عند تسجيل رقم الهوية في خطوة الاستعلام، يتم تسجيل رقم الهوية الخاص بصاحب المركبة، أو أنه يبحث عن الاستعلام عن مخالفات المرور الغير مدفوعة للزائرين في الخدمات الإلكترونية، وهنا يكون الاستعلام برقم الوثيقة أو رقم الحدود، ثم يسجل رقم ونوع الوثيقة، ثم يدخل الرمز المائي الواضح في الصورة، وفي النهاية يضغط على خيار عرض.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

الاستعلام عن مخالفات المرور بدون أبشر خدمة أخرى توفرها الإدارة العامة للمرور، لتسهيل عملية الاستعلام على الأفراد غير المسجلين على منصة أبشر، بحيث يتصل على رقم الاستعلام عن مخالفات المرور 989، وهنا يسجل المستخدم رقم السجل المدني الخاص به، أو أنه يتصل على الخط الأرقام الآتية:

920020405.

00966114419688.

تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق على المواطنين؛ نظرًا لوجود بعض الأفراد الذين لم يسجلوا بعد في منصة أبشر، وبالتالي ليس لديه حساب خاص، وبالتالي لا يستطيع الاستفادة بالخدمات التي تقدمها المنصة، وهنا يصبح أمامه الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الاتصال على رقم المرور وتسجيل رقم الهوية أو رقم اللوحة، ورقم الوثيقة بالنسبة للزائرين.