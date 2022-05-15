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عمر شويل - جدة متطلبات تشغيل لعبة فري فاير free fire على الكمبيوتر والموبايل والايفون، وذلك بعد الإصدار الجديد من اللعبة المزود بالعديد من الخصائص الممتعة التي تزيد من شغف وحب اللاعبين لهذه اللعبة القتالية من اهم ألعاب الفيديو التي يلعبها الكثير من الشباب حول العالم، لذا نسعى في هذا الموضوع أن نوضح لكم الخصائص الفنية التي تجب إن تكون في جهازك الجوال سواء كان اند رويد أو أيفون، كما نوضح لك أيضا الخصائص التي يجب أن تكون في جهازك الكمبيوتر حتي تتمتع بلعب فري فاير دون أن يتوقف جهازك فجاه أو يحدث أي نوع من أنواع تهنيج الجهاز.

متطلبات تشغيل لعبة فري فاير free fire على الكمبيوتر والموبايل

تتطلب تشغيل لعبة فري فاير علي الاندرويد التالي:



يجب أن يكون نظام التشغيل المسموح به علي جهازك الجوال لا يقل بأي حال من الأحوال عن اندرويد 4.

ينبغي أن يكون الرام أو ما يسمي بالذاكرة العشوائية واحد جيجا بايت فما فوق.

يجب توافر معالج لا يقل عن 1 جيجا هرتيز ويفضل أن يكون اعلي من ذلك.

ينبغي توافر مساحة تخزين كبير لكي تتمكن من تحميل اللعبة وتسطيبها علي جهازك أو لا تقل عن 1 جيجا بايت كحد ادني.

تشغيل فري فاير علي الايفون

يجب أن يكون نظام التشغيل في الايفون لا يقل عن iso 8 ويفضل أن يكون اعلي من ذلك.

ينبغي أن تكون الذاكرة العشوائية أو الرام لا تقل عن 2 جيجا بايت فما فوق.

يجب وجود مساحة فارغة في جهازك لا تقل عن 2 جيجا بايت.

تشعيل لعبة free fire علي الكمبيوتر

يفضل أن يكون نظام التشغيل يعمل علي ويندوز 10 بينما يمكنك أن تلعب فري فاير على xp أو 7 أو 8.



اقل معالج يمكن استخدام من نوعية Dual Core 2+ GHz ويفضل أن يكون المعالج أن من هذا.

لا يجب أن تقل الرامات عن 2 (الذاكرة العشوائية).

يحب أن لا تقل الذاكرة الداخلية عن 4 جيجا بايت.

بينما يفضل في تشغيل فري فاير أن يكون الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت لكي تتمتع بجودة وسرعة عالية في اللعب، حيث تعتمد هذه اللعبة في عمليات القتال علي جواهر فري فاير التي يمكنك الوصول إليها من خلال موقع shop2game أو من خلال احدي الطرق الموصي بها من قبل الشركة، كما نوهنا في مقالنا السابق عن اقوي أسلحة فري فاير التي تمكنك من الفوز علي الفور.

كيفية الفوز في لعبة فري فاير

إذا كنت لا تعرف النقاط الخمسة في لعبة فري فاير فأنت غير مؤهل للفوز في هذه اللعبة الكبيرة التي حققت نجاحات كبيرة خلال المرحلة الأخيرة، لذا يجب عليك أن تعرف جيداً التالي:

توقيت القفز من المظلة. استعمال معدات النجاة. مراقبة الخريطة المصغرة. استخدام معدات الوقاية. سرعة البديهة.

في الختام: نتمنى لكم اوقات سعيد والاستمتاع بلعبة فري فاير بعد الاطلاع علي متطلبات تشغيل فري فاير free fire على الكمبيوتر والموبايل ونحن بصدد تعليقاتكم.