توزيع وظائف حرس الحدود رجال 1443 والشروط وخطوات التقديم

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عمر شويل - جدة وظائف حرس الحدود رجال، أعلنت المديرية العامة للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل في وظائف حرس الحدود رجال 1443 على الرتب العسكرية (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي) وذلك للعمل في مختلف أنحاء المملكة، بشرط أن يتوافر في المتقدم مجموعة من الشروط المعلنة من قبل وزارة الداخلية.

توزيع وظائف حرس الحدود رجال 1443:-

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية توزيع وظائف حرس الحدود رجال 1443 على الرتب العسكرية المختلفة وذلك وفق الجداول التالية:-

الشروط وخطوات التقديم:-

حددت المديرية العامة للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية، الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف حرس الحدود رجال، وهذه الشروط هي:-

أن يكون المتقدم لهذه الوظائف سعودي الجنسية أصل ومنشأ ويستثني من ذلك الشرط الذي نشأ مع والدية أثناء خدمة الدولة في الخارج.

أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في أي تهمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد سبق له التعيين من قبل في أية وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

ألا يكون قد سبق إنهاء خدمته من أحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

ألا يكون قد سبق فصله من عمله في أية جهة حكومية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

اجتياز إجراءات واختبارات القبول.

أن يتناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية.

أن يكون لدي المتقدم المؤهل العلمي المناسب مع الوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم من قبل الجهات ذات الاختصاص وهي وزارة التعليم في حالة حصول المتقدم على المؤهل العلمي من الخارج.

خطوات التقديم في وظائف حرس الحدود:-

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها إتباعها حتي اكتمال عملية التسجيل وهذه الخطوات هي:-

الدخول على بوابة أبشر توظيف.

اختيار وظائف حرس الحدود رجال.

يتم تعبئة النموذج المعد لذلك بمنتهي الدقة، حيث أنه سوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في البيانات التي قام بتسجيلها وفق الشروط المعتمدة.

علماً بأن مواعيد التسجيل تنتهي يوم الخميس الموافق 18 شوال 1443 الموافق 19 مايو 2022، بعدها سيتم غلق الباب أمام التسجيل، مع ضرورة متابعة نتيجة القبول المبدئي في الوظائف المعلن عنها، حيث أن التخلف عن موعد المقابلة سوف ينتج عنه عدم استكمال التعيين للمتخلفين عن موعد المقابلة.