الجيش الروسى يسقط 6 مسيرات ويدمر 5 نقاط قيادة للجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف، فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة تاس الروسية، اليوم السبت، إنه نتيجة للإضرابات، قتل نحو 100 قومى وإيقاف 23 مجموعة من الأسلحة عن العمل.

وأضاف، ضربت الطائرات المقاتلة الروسية خمس نقاط قيادة ومخزنين ذخيرة للقوات العسكرية الأوكرانية فى مستوطنات سبورنوى وبيريستوفوى فى جمهورية دونيتسك الشعبية؛ ما أدى قتل ما يصل إلى 100 من القوميين وإخراج 23 مجموعة من الأسلحة من الخدمة نتيجة لذلك.