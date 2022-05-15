مقتل 10 مدنيين فى هجوم للمتمردين بوسط إفريقيا الوسطى

وقال اللفتنانت كولونيل عبد العزيز ودراوجو المتحدث باسم البعثة الأممية لحفظ السلام فى إفريقيا الوسطى إن عناصر مسلحين من "وحدة السلام فى إفريقيا الوسطى"، وهى مجموعة متمردة كبيرة، ارتكبوا تجاوزات بحق السكان وقتلوا عشرة اشخاص" الاثنين فى قرية بوكولوبو التى تبعد أكثر من 400 كلم شمال شرق العاصمة بانغى.
وأضاف أن هؤلاء كانوا هاجموا مواقع لقوات الأمن، من دون أن يدلى بتفاصيل إضافية.
وتابع المتحدث "ردا على هذه الفظائع، نشرت القوة فورا جنودا أمميين موريتانيين لحماية السكان"، موضحا أنه تم أيضا إرسال دورية للكتيبة النيبالية إلى المكان لضمان حماية السكان المدنيين.
وتشهد إفريقيا الوسطى منذ 2013 حربا أهلية تراجعت حدتها منذ 2018.
ونهاية 2020، شنت أقوى المجموعات المتمردة التى كانت تسيطر على ثلثى أراضى هذا البلد هجوما على بانغى قبيل الانتخابات.
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