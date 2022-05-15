الإعلام الأمنى بالعراق: العثور على 4 أوكار للإرهابيين فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن قوات المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو تمكنت من العثور على 4 أوكار للإرهابيين و4 قنابل هاون و3 قنابل ضد الدروع و3 أخرى ضد الأشخاص وأسلحة أخرى.

وأشار إلى أن قوات الفرقة الثامنة تمكنت من العثور على عبوات ناسفة وقنابل هاون وصاروخ تالف ومنصة إطلاق صواريخ وبطاريتى تفجير عبوة تالفة، كما تم تدمير وكرين قديمين للإرهابيين وكدسى من مخلفات عصابات داعش.

ولفت إلى أن الفرقة الخامسة فى الشرطة الاتحادية عثرت على كدس يحتوى على 10 عبوات ناسفة محلية الصنع ومسطرتى تفجير وعبوة مزروعة فى أحد الطرق تم تفجيرها تحت السيطرة ضمن قطاع المسؤولية".