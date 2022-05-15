العالم اليوم - سفير روسيا: "إف بي آي" تهدد الدبلوماسيين الروس في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 مايو 2022 12:21 صباحاً - نقلت وكالة تاس للأنباء عن السفير الروسي بالولايات المتحدة قوله إن الدبلوماسيين الروس في واشنطن يتعرضون لتهديدات باستخدام العنف ضدهم وإن أجهزة المخابرات الأميركية تحاول الاتصال بهم.

وقال أناتولي أنتونوف للتلفزيون الروسي إن اللقاءات المباشرة مع المسؤولين الأميركيين توقفت منذ الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.

ونقلت تاس عنه قوله "السفارة مثل قلعة محاصرة، وتعمل في بيئة معادية بالأساس... يتلقى موظفو السفارة تهديدات، تشمل التهديد بالعنف الجسدي".

وأضاف "عملاء من أجهزة الأمن الأميركية يتجولون خارج السفارة الروسية ويوزعون أرقام هواتف وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الاتحادي التي يمكن استخدامها للتواصل معهم".