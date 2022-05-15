العالم اليوم - الأهلي يلحق بالوداد إلى نهائي أبطال أفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 مايو 2022 12:21 صباحاً - فرض الأهلي المصري حامل اللقب في العامين الأخيرين التعادل على مضيفه وفاق سطيف 2-2 في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، ولحق بالوداد البيضاوي المغربي إلى المباراة النهائية.

وكان الأهلي الذي فاز برباعية نظيفة ذهابا في القاهرة، البادئ بالتسجيل عبر أحمد عبد القادر (2)، ورد وفاق سطيف بهدفين لأحمد قندوسي (45+1) ورياض بن عياد (61)، قبل أن يدرك محمد شريف التعادل (90+3).

وكان الوداد البيضاوي حجز بطاقته الجمعة بتعادله مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-1 إيابا بعدما كان فاز 3-1 ذهابا في لواندا.

وتقام المباراة النهائية في 30 مايو الحالي في مدينة الدار البيضاء المغربية.