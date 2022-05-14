عاجل.. 7 قتلى فى هجوم مسلح داخر متجر بولاية نيويورك الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، بمقتل 7 قتلى فى هجوم مسلح داخل متجر فى مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية.



جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، بمقتل 7 قتلى فى هجوم مسلح داخل متجر فى مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية. وأواخر الشهر الماضى، أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع رجل، وإصابة اثنين آخرين فى إطلاق نار بحى برونكس فى مدينة نيويورك.

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