العالم اليوم - "الجوكر" يفوز للمرة 1000 ويبلغ نهائي إيطاليا المفتوحة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 مايو 2022 11:17 مساءً - حقق نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا انتصاره رقم ألف في بطولات اللاعبين المحترفين وتفوق 6-4 و6-3 على كاسبر رود، ليتأهل إلى نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس.

وسيلعب جوكوفيتش في النهائي أمام ستيفانوس تيتيباس الأحد، حيث سيظهر اللاعب الصربي في النهائي في روما للمرة الرابعة على التوالي ورقم 12 في مسيرته.

وستكون المباراة بمثابة إعادة لنهائي فرنسا المفتوحة عندما انتصر جوكوفيتش رغم الخسارة في أول مجموعتين.

وأصبح اللاعب البالغ عمره 34 عاما خامس رجل في فترة الاحتراف يصل إلى ألف انتصار بعد جيمي كونورز وروجر فيدرر وإيفان ليندل ورافائيل نادال.

وباللعب تحت الأضواء الكاشفة، كسر جوكوفيتش إرسال النرويجي رود مرتين ليتقدم مبكرا 4-صفر في بداية قوية للقاء.

وكسر رود إرسال جوكوفيتش أثناء التأخر 5-3 وحافظ على إرساله، لكن الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى حسم المجموعة.

وفي المجموعة الثانية، أنقذ رود ثلاث نقاط لكسر الإرسال في الشوط السابع، قبل أن يتقدم جوكوفيتش في النهاية 4-3.

وكسر ديوكوفيتش إرسال رود مجددا وحسم المباراة بعد ساعة واحدة و42 دقيقة من اللعب، وسيتطلع اللاعب الصربي لتعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه 38 في بطولة للمحترفين ذات ألف نقطة في نهائي الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، صعد تيتيباس المصنف الخامس عالميا إلى النهائي في روما لأول مرة بعد فوزه 4-6 و6-3 و6-3 على ألكسندر زفيريف.

وسيحاول تيتيباس، الذي سيصعد إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي عند إعلان القائمة الجديدة هذا الأسبوع، حصد لقبه الثالث في بطولة للأساتذة تمنح ألف نقطة.

وفي المواجهة الثالثة بين اللاعبين في الدور قبل النهائي لبطولة بألف نقطة للأساتذة هذا الموسم، فاز تيتيباس على زفيريف بعدما حافظ على ثبات مستواه من الخط الخلفي وقوة ضربات إرساله.

وكان زفيريف حاسما في المجموعة الأولى، ونفذ الإرسال الأول ببراعة، لكن اللاعب الألماني خسر أول مجموعة في بطولة هذا العام بعدما تحسن أداء تيتيباس وفاز بالمجموعة الثانية.

وتفوق تيتيباس بشكل مبكر في المجموعة الحاسمة وكسر إرسال منافسه ليتقدم 3-2 بعد ضربة أمامية من زفيريف في الشبكة.

وكسر تيتيباس إرسال زفيريف مجددا ليضع نفسه على طريق حسم المباراة ويصل إلى 31 انتصارا هذا العام وهو الأفضل بين المحترفين، كما تقدم 8-4 على منافسه الألماني في المواجهات المباشرة.

وبعد هذه الهزيمة، يبقى زفيريف دون الفوز بلقب هذا الموسم.