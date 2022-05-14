الملك يعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 14 مايو 2022 11:04 مساءً - جي بي سي - نعى جلالة الملك عبدالله الثاني الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الملك عبر تويتر "رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية". وأضاف "نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".

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