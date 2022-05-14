فكرة بمليون جنية تنظيف الكرشة والممبار بدون حك وفي 3 دقائق فقط انضف من الجزار بكتير

طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف الكرشة، هذا الموضوع مهم للغاية ويتسائل عنه الكثير من النساء خلال مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك لأن تنظيف الكرشة من الأمور الغير سهلة ولكن عندما تطلع على السطور القادمة فإنك ستطلع على طريقة سهلة وبسيطة للغاية وستجعلك تنبهرين بالنتيجة، وهذه هي طريقة من أسهل وأفضل الطرق التي يمكن بها تنظيف الكرشة بكل سهولة ويسر وعليك أن تقوم بمتابعة هذا المقال من أجل الإطلاع على الطريقة.

طريقة تنظيف الكرشة

تنظيف الكرشة من الموضوعات المهمة التي يسأل عنها الكثيرين، ولذلك سأذكر لكم هذه الطريقة البسيطة خلال السطور القادمة:

في البداية نحضر إناء ونضع فيه كمية من الماء مناسبة لكمية الكرشة ونضعها على النار حتى تغلي. بعد وصول الماء لدرجة الغليان يجب وضع الكرشة داخل الإناء الموجود به الماء وبعدها نقوم بتنظيفها بالسكينة. في حالة الرغبة في الحصول على أفضل النتائج علينا أن نضع 2 قرص من الأسبرين على الكرشة والماء المغلي أو كمية من البيكربونات الصوديوم. بعد أن يصبح لون الكرشة فاتح نضع عليها الليمون والخل وتكون جاهزة للطهي.

الكرشة والمناعة

الكرشة من مشتقات اللحوم الحيوانية التي تحتوي على عنصر الزنك وهذا العنصر مهم جدًا لتقوية الجهاز المناعي للأطفال والحوامل، لذلك إن تناول الكرشة من الأطعمة المهمة جدًا لجسم الإنسان ولكن يجب أن يتم تنظيفها جيدًا قبل عملية الطهي وذلك من أجل القضاء على الميكروبات والبكتيريا الموجودة على سطحها كما أن علينا أن نقوم بطهيها سريعًا ولا يجب تركها أو تخزينها وذلك لأن التخزين أو التجميد يجعل الميكروبات في حالة من النشاط ولكن عندما نقوم بطهيها سريعًا تقضي على الميكروبات والبكتريا.