شنغهاي تشدد إجراءات الإغلاق على أمل التخفيف خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 مايو 2022 10:27 مساءً - شددت شنغهاي، اليوم السبت، إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد -19، على أمل أن يكون الأسبوع الجاري هو الأخير في معركتها ضد الفيروس، قبل أن تبدأ تدريجيًا في تخفيف القيود، بينما واصلت بكين محاربة فيروس كورونا المستجد.

ويأمل المركز التجاري الصيني البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة في الخروج من إغلاق مؤلم، استمر 6 أسابيع، وفقًا لما ذكرته رويترز.

وتتطلع السلطات الصينية إلى قضاء جولة أخيرة من التشديد؛ للوقاية من أسوأ تفشي لفيروس كورونا في البلاد.

وتلقى عدد كبير من سكان المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، الذين سُمح لهم بمغادرة مجمعاتهم السكنية منذ حوالي أسبوع؛ للتنزه لمسافات قصيرة أو رحلات البقالة السريعة، إشعارات مؤخرًا بالبقاء في منازلهم لمدة 3 أيام دون مغادرة المنازل، مع فرض حظر خلال الليل أن الحظر سيمتد حتى يوم الجمعة.

وقالت لينيت ليم، التي أمضت أكثر من 40 يومًا تحت الإغلاق، وفقًا لرويترز: «إنه أمر محبط للغاية لأنه طلب من الجميع تقديم تضحيات؛ للتغلب على الصعوبات الحالية من أجل الصالح العام، وكان الناس يمتثلون باستمرار ويتعاملون مع كل ما يلقى عليهم».

وأضافت ليم: «الأعصاب متوترة وليس لدى الناس هدف نهائي يتطلعون إليه».